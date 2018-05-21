Более 66 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту

Руководитель центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что более 66 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Благодаря улучшению гуманитарной ситуации в свои дома вернулось 66 тысячи 32 жителя Восточной Гуты», — сказал Евтушенко.

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По его словам, восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей.

Он также добавил, что жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-Эз-Зор и населенного пункта Карм-Алкатарджи провинции Алеппо была оказана гуманитарная помощь.

Ранее сообщалось, что почти 65 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись домой.