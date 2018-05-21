Глава ВВС США рассказала о преимуществах российских ракет
Министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон заявила, что американские самолеты с радарной системой JSTARS даже в самой новой модификации окажутся бесполезными в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает Air Force Times.
По ее словам, российские ракеты класса земля-воздух имеют большую дальность, поэтому самолеты США «будут сбиты в первый день конфликта».
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Уилсон также добавила, что для разработки новой системы в замен JSTARS, властям США придется потрать около $7 млрд.
Как отмечается, в настоящее время сенат США обсуждает целесообразность разработки новой системы и отказа от JSTARS.
Ранее сообщалось, что в США обескуражены российскими «Кинжалами».