На Украине экс-военнослужащий Александр Мединский, который принимал участие в операциях ВСУ в Донбассе, разместил в Youtube видеообращение к американскому президенту Дональду Трампу, в котором обвинил Киев в использовании химоружия в регионе.

По словам Мединского, в 2015 году украинские власти конфисковали у добровольческого батальона «Донбасс» химическую лабораторию, которая в дальнейшем создавала вещества «для поражения живой силы», примененные в Донбассе.

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Мединский подчеркнул, что готов передать в американские суды, ФБР, АНБ и ЦРУ подробную информацию об использовании химоружия в регионе. Кроме того, он упомянул доктрину Сил специальных операций (ССО), которая предполагала использование отравляющих и взрывчатых веществ против «несогласных с режимом Порошенко», в том числе общественных и политических деятелей и журналистов.

«Я прошу вас обратить внимание на эти явления. Также я прошу вас оказать давление на киевский режим и принять решительные меры в отношении такой террористической войны против своих граждан», — сказал Мединский.

Ранее на Украине заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак рассказал о трех возможных вариантах возвращения Донбасса Украине.