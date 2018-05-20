Под Алма-Атой начались антитеррористические учения спецназа стран ОДКБ

В Алма-Атинской области Казахстана начались тактико-специальные учения «Кобальт-2018» с формированиями сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ на базе центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения национальной гвардии Казахстана, передает РИА «Новости».

«Военно-политическая обстановка в мире и в зоне ответственности ОДКБ расценивается главами наших государств как напряженная. В связи с чем в последние два года было принято несколько решений советом коллективной безопасности по усилению потенциала системы коллективной безопасности по противодействию вызовам и угрозам нашим государствам», — заявил заместитель генерального секретаря организации Валерий Семериков.

Он также назвал одной из составляющих этой работы поддержание высокой боевой готовности специальных подразделений правоохранительных органов и специальных служб к решению задач по предназначению.