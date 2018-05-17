Путин призвал сохранить темпы переоснащения армии России

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сохранить набранные высокие темпы переоснащения армии и флота России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«На всех исполнителях (гособоронзаказа) лежит персональная ответственность строго соблюдать как сроки изготовления оружия и техники, так и утвержденный график поставок. Таким образом поддержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота», — сказал Путин на военном совещании.

Путин также попросил командующего Воздушно-космическими силами и руководителей ведущих предприятий ОПК в авиационной и ракетно-космической областях подробно доложить о выполнении поставленных задач.

Ранее Путин призвал рационально использовать средства Минобороны.