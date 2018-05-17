Путин призвал рационально использовать средства Минобороны

Президент России Владимир Путин призвал к рациональному использованию средств, выделенных Министерством обороны на Гособоронзаказ, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Глава государства подчеркнул, что Минобороны было выделено почти 1,5 трлн руб.

«Сумма весьма значительная, и эти ресурсы должны быть использованы максимально рационально», — сказал Путин.

Ранее замминистра обороны России Татьяна Шевцова в интервью «Газете.Ru» рассказала, что ведомство заключило контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на 3 трлн. руб. По ее словам, предприятия, которые исполняют гособоронзаказ, возвращают значительную часть полученных средств в бюджет в виде налогов.