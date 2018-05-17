Трамп распорядился подготовить новые санкции против России из-за ракет

Президент США Дональд Трамп поручил Белому дому подготовить новый пакет санкций против России из-за нарушения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Данный документ опубликован на сайте Белого дома.

В поручении говорится, что государственный секретарь Майк Помпео вместе с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки должен выполнить требования, которые прописаны в разделе 1244 «С» закона о военном бюджете на 2018 год. Он озаглавлен как «Доклад по плану введения дополнительных санкций против России». Данный документ должен составить сам Трамп, но он принял решение делегировать свои полномочия министрам.

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В разделе 1244 также говорится, что президент должен разработать и внести в конгресс доклад, в котором будут обозначены планы по введению мер в отношении конкретных лиц из-за несоблюдения Россией РСМД. Согласно документу, под действие санкций могут попасть лица, ответственные за приказы, которые привели к невыполнению договора РСМД. Также с санкциями могут столкнуться члены российского правительства.

В докладе должен быть предоставлен список лиц, на которых налагаются санкции. Среди возможных мер называются блокирование активов в США, запрет на въезд в страну, а также любые другие санкции, которые президент посчитает подходящими.

Ранее Bloomberg сообщал, что минфин США готов к новым санкциям против России.