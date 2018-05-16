Почти 8 тысяч боевиков покинули зону деэскалации «Хомс»

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко заявил, что вывод боевиков и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс» завершается, за сутки через пункт пропуска вышло почти 8 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Центр по примирению и подразделения российской военной полиции завершает операцию по выводу боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс». За прошедшие сутки через пункт пропуска в районе населенного пункта Телльбиса вышло 7 973 человека», — сказал Евтушенко.

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По его словам, все они доставлены в населенный пункт Калъат-Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

Ранее сообщалось, что в Сирии за сутки почти 2 тысячи боевиков покинули зону деэскалации «Хомс».