Иран назвал условие сохранения сделки по ядерной программе

Посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что страна останется в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если участники сделки смогут сохранить интересы Ирана, передает РИА «Новости».

«Если будут обеспечены интересы Ирана в рамках СВПД и другие участники соглашения смогут обеспечить интересы Ирана в СВПД, Иран останется [в сделке]… Иран, конечно, не будет бесконечно проводить переговоры, но нужно время для рассмотрения вопроса о том, насколько обеспечены иранские интересы в рамках СВПД», — сказал Санаи.

Реклама

Он отметил, что выход Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки является «нехорошим сигналом», а также свидетельствует о том, что США не хотят поддерживать международные договоренности.

Ранее МИД Франции назвал «взрывоопасной» ситуацию на Ближнем Востоке.