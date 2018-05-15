Путин проведет серию совещаний с военными
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил «Газете.Ru», что президент России Владимир Путин проведет серию совещаний с военными.
По словам Пескова, первое заседание пройдет во вторник, 15 мая.
Он уточнил, что заседание будет посвящено теме космоса, оборонного заказа и другим темам.
Песков отметил, что Дмитрия Рогозина на первом заседании не будет.
Ранее сообщалоь, что во время консультаций с фракцией «Единая Россия» Дмитрий Медведев не назвал кандидатуры Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева. По данным источника, исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Рогозин, который не вошел в новый состав правительства, получил предложение возглавить «Роскосмос» с перспективой создания на его основе ракетно-космического холдинга.