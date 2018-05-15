Военные России раздали 10 тонн продуктов в Восточной Гуте

Представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Захид Касумов заявил, что российские военные из центра совместно с Фондом Ахмада Кадырова раздали 10 тонн гуманитарной помощи в Восточной Гуте. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы совместно с Фондом Ахмада Кадырова провели гуманитарную акцию в городе Айн-Терма по раздаче продпайков. Всего было выдано 10 тонн продуктов», — сказал Касумов.

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По его словам, в состав продпайков вошли крупы, консервы, чай и сахар.

Он также добавил, что российские военные оказали медицинскую помощь жителям города.

Ранее руководитель центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что почти 65 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте.