СМИ: контрактников будут ежегодно проверять на наркотики

Минобороны России разрабатывает законопроект, согласно которому военнослужащие-контрактники будут обязаны ежегодно проходить тест на наличие наркотиков в крови. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, всем контрактникам предпишут обязательно «проходить химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов».

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Как отмечается, попытка уклонения от этой проверки станет основанием для досрочного увольнения с военной службы по контракту без выплаты выходного пособия.

В настоящее время данные поправки находятся на согласовании в силовых ведомствах.

В прошлом года президент России Владимир Путин подписал закон о лишении денежного довольствия и отдельных выплат военнослужащих, которые не прошли тест на наличие наркотиков в крови.