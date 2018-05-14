Посол ЕС: США не предложили альтернативы по ядерной сделке с Ираном

Посол Европейского союза (ЕС) в США Дэвид О'Салливан заявил, что в данный момент Соединенные Штаты не предложили мирной альтернативы для иранской ядерной сделки, передает РИА «Новости».

«Мы не видим заслуживающей доверия и мирной альтернативы СВПД [Совместный всеобъемлющим план действий]. Откровенно говоря, США пока не предложили заслуживающей доверия альтернативы ни до, ни после того, как президент сделал заявление 8 мая [о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки]. И мы ожидаем услышать от администрации, как эта альтернатива может выглядеть,» — сказал О'Салливан во время выступления в центре Atlantic Council.

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Также он добавил, что ЕС планируют разработать защиту от вторичных санкций, которые США могут принять против Ирана.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен заключить «хорошую сделку» с Ираном.