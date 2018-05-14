Лидер «Хезболлы» заявил о 55 выпущенных по Израилю ракетах

Хасан Насралла, лидер военизированной ливанской шиитской организации и политической партии «Хезболла», заявил, что с территории Сирии на прошлой недели были выпущены 55 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах, передает Reuters.

10 мая израильские военные заявили, что Иран нанес ракетный удар по позициям Израиля. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки военных объектов в Сирии, по оценкам военных Израиля данная атака была их самой крупной военной операцией в регионе с 1974 года.

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Насралла в эфире местного телевидения заявил, что по позициям Израиля было выпущено 55 ракет. Это, по его словам, означает, что Сирия и союзники готовы к «величайшему расширению» военных операций против израильских военных в стране.

Ранее военные Израиля также заявляли, что 10 мая со стороны Сирии было выпущено 20 ракет, все они, по словам представителей израильской армии, были перехвачены.