Делегация США не примет участие в астанинских переговорах по Сирии

Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков заявил, что США воздержались от направления делегации для участия в очередном раунде астанинских переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Делегация США воздержалась от участия в нынешнем раунде переговоров по Сирии в Астане», — сказал Жайнаков.

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Он также отметил, что не располагает сведениями о причинах этого решения.

Очередной раунд переговоров пройдет 14-15 мая. МИД Казахстана ранее сообщал, что все участники процесса переговоров подтвердили свой приезд. На очередной встрече будут присутствовать делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана, а также представители правительства САР и оппозиции. Также на встрече будет присутствовать делегация ООН.