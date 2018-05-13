Мэй призвала Иран прекратить ракетные обстрелы Израиля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани и призвала Тегеран прекратить ракетные обстрелы Израиля, сообщает «Би-би-си».

«Премьер-министр дала понять, что осуждает ракетные атаки Ирана против военных Израиля и призвала Иран воздержаться от любых дальнейших нападений», — говорится в сообщении.

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Мэй также выразила поддержку заключенного в 2015 году соглашения и приветствовала заявление Роухани о выполнении своих обязательств по нему.

Ранее член совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами заявил, что иранские войска «сравняют с землей» Тель-Авив и Хайфу, если Израиль будет действовать «безрассудно».