Центр по примирению отчитался о количестве выведенных из «Хомса» боевиков

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что с 7 мая из зоны деэскалации «Хомс» в Сирии выведено 9368 боевиков и членов их семей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Центр по примирению и подразделения российской военной полиции четвертый день осуществляют вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс»… всего с 7 мая из зоны деэскалации «Хомс» выведено 9 тысяч 368 боевиков и членов их семей», — сказал Евтушенко.

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Он также добавил, что за прошедшие сутки через пункт пропуска в районе населенного пункта Эр-Растан вышли 3 тысячи 387 человек.

Ранее Евтушенко заявил, что почти 65 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте.