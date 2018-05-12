Порошенко подписал закон о выплатах иностранцам в армии Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, нацеленный на совершенствование вопроса выплаты разового пособия иностранцам и лицам без гражданства, которые служат в вооруженных силах Украины, в случае гибели или инвалидности, передает «112 Украина».

«Документом совершенствуется действующее законодательство и устанавливается на одинаковом уровне размер одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности для всех военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе и иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины», – сообщили представители Порошенко.

Одной из целей закона указано повышение уровня социальной защиты указанных лиц.