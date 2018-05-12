Берлин пообещал оставить немецких военных в Балтии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что солдаты бундесвера останутся в составе миссии НАТО в Балтии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На встрече со своими коллегами из Латвии, Эстонии и Литвы Маас отметил, что немецкие военные останутся для сдерживания «российской агрессии».

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«Но расширение [военного присутствия] для нас не стоит на повестке дня», — добавил министр.

Подчеркивается, что правительства трех стран намерены затребовать еще больше военной поддержки от Германии. На встрече с Маасом представители Латвии, Эстонии и Литвы отметили, что речь необязательно может идти о большем количестве солдат: страны Балтии рассчитывают на поддержку в укреплении противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в Таллин прибыли корабли НАТО.