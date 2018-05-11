Стала известна будущая должность командующего Черноморским флотом

Источник в силовых структурах Крыма рассказал о том, что после освобождения занимаемой должности командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко займет пост заместителя главнокомандующего военно-морским флотом России, передает РИА «Новости».

«Это произойдет в ближайшие 3-4 месяца», — рассказал источник.

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Ранее сообщалось, что командующий Черноморским флотом покинет пост и пойдет на повышение. Адмирал попрощался с офицерами флота в ходе торжественного собрания в Севастополе. Это собрание было приурочено к 73-й годовщине Победы.

Позднее источник назвал имя нового командующего Черноморским флотом‍.