Израиль уничтожил российский «Панцирь» при ударе по Сирии

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Армия обороны Израиля в твиттере опубликовала видео, на котором израильская ракета Spike NLOS попадает в зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1».

Как отмечается, видео снято с камеры на ракете. При сближении ракеты с комплексом изображение пропадает.

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По данным The Jerusalem Post, целью ракеты стала система SA-22 Greyhound — российская ЗРПК «Панцирь-С1».

При этом, по информации издания, это первая подтвержденная потеря подобной техники в Сирии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал адекватным ответом удары по иранским объектам в Сирии.