Нетаньяху: Иран пересек «красную линию»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал адекватным ответом удары по иранским объектам в Сирии. Об этом он сообщил в фейсбуке.

В ночь на 10 мая Иран нанес ракетный удар по позициям израильских войск на Голанских высотах. После этого израильские ВВС атаковали десятки военных объектов в Сирии, которые принадлежат иранским формированиям «Аль-Кудс».

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«Иран пересек «красную линию». Наш ответ был адекватным. Армия обороны Израиля нанесла масштабный удар по иранским целям в Сирии», — написал Нетаньяху.

По словам израильского премьера, «ни одна ракета не упала на израильской территории».

«Мы ведем длительную кампанию, и наша политика ясна: Ирану не позволят закрепиться в Сирии в военном плане», — добавил Нетаньяху.

Он также пригрозил, что Израиль и дальше будет отвечать на удары по своей территории.