Асад: мудрое руководство России не допустит третьей мировой войны

Сирийский президент Башар Асад сказал, что российская сторона не допустит превращения конфликта на территории Сирии в третью мировую войну. Об этом он заявил в интервью, опубликованным SANA.

Отмечается, что Асаду задали вопрос о возможности такой войны с учетом ситуации в регионе.

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«Нет, по одной причине: потому что, к счастью, существует мудрое руководство в России», — сказал Асад.

По его словам, российско-американские отношения в настоящее время представляют собой «нечто больше», чем холодную войну.

«Я надеюсь, мы не увидим никакого прямого конфликта между этими сверхдержавами, потому что это то, что будет выведено из-под контроля для остального мира», — заметил Асад.

Ранее сообщалось, что французская сторона больше не намеревается настаивать на отстранении от власти в Сирии президента страны Башара Асада при урегулировании ситуации.