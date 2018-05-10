Израиль предупредил Россию о военной операции в Сирии

Израильские власти предупредили Россию перед началом ракетных атак по иранским формированиям «Аль-Кудс» на территории Сирии, передает Reuters со ссылкой на военных Израиля.

«Русские были проинформированы перед атакой посредством механизмов, которые у нас есть», — заявил официальный представитель армии Йонатан Конрикус.

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Ранее сообщалось ВВС Израиля нанесли удар по десяткам военных объектов в Сирии.

«Армия обороны Израиля атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям «Аль-Кудс» на территории Сирии», — говорится в сообщении военных.

Отмечалось, что израильские ВВС атаковали батареи ПВО, которые открыли огонь по самолетам армии Израиля. Военные отметили, что ни один из самолетов не получил повреждений. Также они заявили, что ни одна иранская ракета не упала на территории Израиля. Подчеркивается, что израильская армия провела самую масштабную военную операцию за последние годы.

Ранее также сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по позициям Израиля.