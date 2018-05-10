В Саудовской Аравии пообещали развернуть ядерную программу вслед за Ираном

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что страна обзаведется ядерным оружием, если Иран перезапустит ядерную программу. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

«Мы сделаем все, что потребуется, чтобы защитить наших людей. Мы неоднократно заявляли, что если у Ирана появится ядерное оружие, то мы ответим им тем же», — сказал Адель аль-Джубейр.

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Он добавил, что иранская ядерная сделка изначально была несовершенной и никак не влияла ни на разработку баллистических ракет, ни на поддержку Ираном терроризма. Также министр подчеркнул, что Саудовская Аравия не хочет обзаводиться собственной ядерной бомбой, но стране придется отреагировать таким способом на возможные действия Ирана.

В марте наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд уже заявлял, что в стране может появиться ядерное оружие в качестве ответа на аналогичные действия Ирана. Также он не исключал, что Иран и Саудовская Аравия могут начать войну в ближайшие годы.