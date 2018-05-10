На границе Израиля и Сирии сработала воздушная тревога

На контролируемой Израилем части Голанских высот сработали сирены воздушной тревоги, передает Reuters со ссылкой на заявление израильских военных.

«Тревога прозвучала на Голанских высотах. Обстоятельства выясняются», — сообщили военные.

Срабатывание воздушной тревоги может быть свидетельством ракетной атаки со стороны Сирии.

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла ракетный удар по Сирии. Жертвами атаки стали муж и жена, которые жили в городе Шейх-Мискин провинции Дераа. Представители оборонного ведомства Израиля отказались комментировать сообщения о своей причастности к удару по Сирии.