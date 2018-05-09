Украинский депутат обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом

Депутат Верховной рады Украины «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил в эфире телеканала «112 Украина», что российские власти пытаются присвоить победу над фашизмом.

«Российская Федерация, которая считает себя правопреемницей Советского Союза, хочет присвоить себе победу — победу над фашизмом, над нацизмом, которую антигитлеровская коалиция совместно осуществляла, начиная с 39-го года — фактически с даты начала Второй мировой войны, и закончилась эта война не девятого мая, а закончилась она в августе 45-го года подписанием капитуляции Японии», — сказал Винник.

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Он считает, что Украина сыграла одну из главных ролей в борьбе с фашизмом. Это, по его мнению, наделяет жителей страны «полным правом чествовать и те победы, и наших воинов».

Ранее сообщалось, что у лидера компартии Украины нашли пистолет с глушителем.