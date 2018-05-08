Источник назвал имя нового командующего Черноморским флотом
Новым командующим Черноморским флотом станет вице-адмирал Александр Моисеев, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Новым командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Моисеев. К своим обязанностям он должен приступить во второй половине мая. Торжества по случаю дня Победы и празднование 235-й годовщины Черноморского флота пройдут под руководством нынешнего командующего адмирала Витко», — заявил источник.
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Ранее СМИ сообщили, что командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко в ближайшее время освободит занимаемую должность и получит повышение.
Как отмечалось, адмирал попрощался с офицерами флота в ходе торжественного собрания в Севастополе.
Витко возглавил Черноморский флот в апреле 2013 года.