Иран объявил о начале обогащения урана

Президент Ирана Хасан Роухани объявил о том, что страна в ближайшее время начнет обогащать уран на фоне решения президента США Дональда Трампа о выходе американской стороны из ядерного соглашения, передает Associated Press.

«Я приказал атомной организации Ирана начать обогащать больше урана, чем мы делали раньше, любой ценой», — сказал Роухани.

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Он заявил, что Иран может приступить к обогащению урана в течение нескольких недель.

Ранее сообщалось, что Израиль перевел войска в состояние повышенной боеготовности из-за «подозрительной активности» Ирана.