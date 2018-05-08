Источник: командующий Черноморским флотом покинет свой пост

По словам источника в силовых структурах, командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко в ближайшее время освободит занимаемую должность и получит повышение, передает РИА «Новости».

«Командующий Черноморским флотом в ближайшее время покинет должность. Предполагается, что он пойдет на повышение», — сказал источник.

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Он также рассказал, что адмирал попрощался с офицерами флота в ходе торжественного собрания в Севастополе. Это собрание было приурочено к 73-й годовщине Победы.

Витко возглавил Черноморский флот в апреле 2013 года.

Ранее украинская Госпогранслужба (ГПСУ) заявила, что Россия начала проводить «жесткую политику» в Керченском проливе.