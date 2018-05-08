В военном комитете конгресса США хотят вводить санкции против поставщиков российского ОПК

Военный комитет палаты представителей конгресса США предложил вводить санкции в отношении поставщиков российского ОПК. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета США на 2019 год, опубликованном на сайте комитета.

Раздел бюджета предполагает «введение санкций против лиц, оказывающих определенную поддержку российской промышленности». Особое внимание должно быть уделено «цепочке поставок оборонной промышленности России, занимающейся производством крупной оборонной техники или передовых вооружений».

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят расширить список контрсанкций против США.