Названа предварительная причина крушения российского вертолета в Сирии

Как сообщили в Министерстве обороны России, по предварительной информации, причиной крушения российского вертолета Ка-52 в Сирии могла стать техническая неисправность, передает РИА «Новости».

«По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что при выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. В результате крушения оба летчика погибли. Сообщается, что тела летчиков доставлены на аэродром базирования. Крушение произошло во время полета над восточными районами Сирии.

Ранее в Минобороны назвали возможную причину катастрофы Су-30СМ‍, который также разбился в Сирии.