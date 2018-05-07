Отряд кораблей ТОФ приступает к выполнению задач в Азиатско-Тихоокеанского регионе

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга» приступит к выполнению задач в Азиатско-Тихоокеанского регионе, передает РИА «Новости».

«На переходе морем экипажи кораблей в составе отряда отработают задачи по совместному маневрированию, организации связи, противовоздушной и противолодочной обороне. Кроме того, корабельные вертолеты Ка-27 выполнят взлеты и посадки на палубы кораблей, проведут тренировки по поиску и спасению на море», — заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

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По его словам, поход кораблей продлится более двух месяцев.

Как отмечается, тихоокеанцы примут участие в активной части двустороннего российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие-2018».