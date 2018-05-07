СМИ уличили британских военных в пропаганде

Выпускники военных академий Великобритании, а также британские солдаты, говорят о хорошей жизни в армии одинаковыми фразами. Об этом пишет The Daily Mail.

По данным издания, в разных британских СМИ были опубликованы интервью с молодыми военными страны, и цитаты солдат практически полностью совпадали.

Реклама

Как отмечается, в основном военные расхваливали жизнь в армии и призывали вступать в военные академии.

По мнению экспертов издания, подобной пропагандой армия Великобритании пытается привлечь в свои ряды больше молодых людей.

При этом источник в руководстве британской армии заявил, что подобные статьи не являются пропагандой службы в армии. Повторение комментариев солдат в разных СМИ связано с изначальным дублированием отзывов солдат пресс-службой.