Более 64 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись домой

Более 64 тысяч сирийских беженцев, которые ранее покинули территорию Восточной Гуты в пригороде Дамаска вернулись в свои дома, заявил руководитель центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко, пишет «Коммерсантъ».

«Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 64 229 жителей Восточной Гуты. В городе Дума продолжается расчистка завалов с помощью тяжелой автодорожной техники, идет восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, проводится разминирование жилых строений, вывоз боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано девять домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено 13 взрывоопасных предметов», — сказал Евтушенко.

Ранее сообщалось, что в Дамаске открылась выставка работ современных художников Сирии.