Постпред США в ООН вновь упомянула возможность войны с КНДР

По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, война с КНДР остается возможным вариантом развития текущих событий, несмотря на всеобщее нежелание этой войны, передает CBS.

Эта администрация заняла позицию, показывающую Северной Корее, что может произойти с ними, если они будут угрожать Соединенным Штатам. Никто не хочет воевать. Президент не хочет войны, я не хочу войны. Однако это один из вариантов возможных действий», — сказала Хейли.

Ранее представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что дополнительное давление со стороны Соединенных Штатов не приведет к ускорению денуклеаризации Корейского полуострова.