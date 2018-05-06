В Минобороны рассказали о новейшем малом ракетном корабле «Вышний Волочек»

Представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по ВМФ Игорь Дыгало заявил, что новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек» войдет в состав Военно-морского флота России в текущем месяце. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В настоящее время малый ракетный корабль «Вышний Волочек» проекта 21631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и войдет в состав ВМФ России в текущем месяце. Корабль построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе», — сказал Дыгало.

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По его словам, водоизмещение кораблей этого проекта составляет около одной тысячи тонн, расчетная максимальная скорость достигает 23 узлов, а без дозаправки они могут обходится до 10 суток.

В августе прошлого года «Вышний Волочек» прибыл для проведения ходовых и государственных испытаний на Новороссийскую военно-морскую базу.