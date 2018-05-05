В Минобороны рассказали о новом российском дроне, несущем 450 кг нагрузки
Заместитель министра обороны России Юрий Борисов рассказал, что осенью на вооружение будет принят беспилотный летательный аппарат «Иноходец», способный нести почти полтонны нагрузки. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Звезда».
«Мы заканчиваем испытания, в этом году будем присваивать литеры «О» новой разработке - «Иноходцу». Это уже очень серьезный класс беспилотника для оперативных задач, у него полезная нагрузка 450 килограммов, он 30 часов может находиться в воздухе», — сказал Борисов.
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Он также отметил, что в течение года, вероятно, завершится работа над тяжелым БПЛА «Альтиус», способным нести нагрузку до двух тонн.
Ранее в Минобороны сообщили, что 10 самолетов МиГ-31 с ракетами «Кинжал» готовы к применению.