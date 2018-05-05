Экс-глава минобороны Израиля рассказал, как «горячая линия» спасла самолет России

«Горячая линия», которая почти три года действует между израильскими военными и их российскими коллегами в Сирии, в первые же месяцы своей работы помогла предотвратить серьезный инцидент с российским самолетом, передает РИА «Новости» заявление бывшего министра обороны Израиля Моше Яалона.

«Она («горячая линия») спасает жизни, поскольку позволяет избегать недопониманий. В самом начале российского присутствия был случай, когда один российский пилот почти пересек нашу границу на Голанских высотах. Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили. Но мы поняли, что это русский самолет, и задействовали «горячую линию» для связи с (российской авиабазой в Сирии) «Хмеймим»: «Ваш самолет вот-вот войдет в наше воздушное пространство. Осторожнее!», — рассказал Яалон.

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По его словам, «вопрос был решен немедленно».

Ранее военные Израиля отказались от комментариев в связи с ночными ударами по военным объектам в Сирии и сообщениями о возможной причастности к ним.