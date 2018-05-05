Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива

Украинский адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что властям страны стоит готовиться к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России. Об этом он заявил в интервью «Обозревателю».

По его словам, военным морякам и морским частям Госпогранслужбы «следует готовиться к различным негативным сценариям вплоть до блокады прохода судов Керченским проливом в Мариуполь и Бердянск». Он добавил, что необходимо отрабатывать мероприятия конвойной службы, предусматривающие сопровождение гражданских судов военными кораблями.

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«В целом то, что сейчас происходит в исключительной морской экономической зоне Украины, в наших акваториях – следствие развития разноплановых угроз на море. К сожалению, кризис на море продолжает развиваться», — рассказал Кабаненко.

Ранее МИД Украины направил России ноту протеста из-за задержания украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма.