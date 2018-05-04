Соединениям ПВО в Крыму поставят С-400 и «Панцири-С»

Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников рассказал, что находящиеся в Крыму соединения ПВО получат ракетные комплексы С-400 и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Дворникова, в настоящее время соединения оснащены самыми новыми образцами вооружения, среди которых Су-30СМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», а также стоящие на дежурстве С-400 «Триумф» и «Панцирь-С».

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Отмечается, что доля новейших вооружений в регионе составляет 63%, а в 2018 году этот показатель должен увеличиться до 70%.

Ранее сообщалось, что американская администрация продолжает выражать свою обеспокоенность в связи с решением Турции о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400.