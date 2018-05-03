В Минобороны назвали возможную причину крушения Су-30СМ в Сирии

В Минобороны заявили, что причиной крушения российского истребителя Су-30СМ в Сирии могла стать птица, которая залетела в двигатель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что при крушении российского истребителя Су-30СМ в Сирии погибли два пилота.