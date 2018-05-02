При крушении военного самолета в Джорджии погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли в результате крушения военно-транспортного самолета С-130 в штате Джорджия в США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя окружного судмедэксперта Тиффани Уильямс.

«Да, подтверждаем двух (погибших)», — сказала Уильямс.

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В свою очередь в пресс-службе Национальной гвардии США сообщили, что на борту самолета находились пять человек.

«При выполнении тренировочной миссии C-130 «Геркулес» грузовой самолет Национальной гвардии Пуэрто-Рико, на борту которого находились пять человек, потерпел крушение около 11.30 сегодня рядом с международным аэропортом «Саванна Хилтон Хед», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на снимке, сделанном на месте крушения, изображен хвост самолета, лежащий рядом с дорогой. За ним виден огонь и черный дым.