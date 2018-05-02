В Киеве назвали спонсоров миссии миротворцев в Донбассе

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрий Грымчак заявил, что США, Франция и Германия готовы профинансировать миротворческую миссию ООН в Донбассе, сообщает РИА «Новости».

По его словам, расчеты и соглашения о донорах этой операции у Киева есть, осталось найти войска и вооружения.

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«Сегодня у нас есть десятки стран, которые, условно говоря, зарабатывают на миротворческих миссиях, именно посылая свои войска. Поэтому я не думаю, что у нас есть проблемы в этом», — сказал он в эфире украинского телевидения.

Грымчак также рассказал, что, по подсчетам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, Украине нужно 20-25 тыс. военных и пять тысяч полицейских международной миссии.

Ранее Грымчак рассказал о трех вариантах решения конфликта в Донбассе.