Макрон не знает о решении Трампа по ядерной сделке с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не знает, какое решение примет президент США Дональд Трамп по ядерной сделке с Ираном, передает Reuters.

«Я не знаю, что решит президент США 12 мая [когда западные страны будут продлевать ядерное соглашение с Ираном]», — сказал Макрон после встречи с премьер-министром Франции.

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Также глава Франции осудил действия анархистов, которые устроили демонстрацию в Париже 1 мая.

Ранее Макрон уточнил позицию Трампа по ядерному соглашению с Ираном. По его словам, Трамп не хочет продлевать ядерную сделку с Ираном.