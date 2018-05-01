Порошенко похвастался испытаниями боевого модуля «Дуплет»

Президент Украины Петр Порошенко рассказал об испытаниях боевого модуля «Дуплет». Он также опубликовал видеозапись на своей странице в фейсбуке.

По его словам, модуль, предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания.

«Житомирский бронетанковый завод» значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как в день, так и ночью», — написал Порошенко.

Ранее Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа за доставку «долгожданных» комплексов Javelin на Украину.