Экс-сотрудник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер завил, что поставленные на Украину противотанковые комплексы Javelin не поменяют ситуацию в регионе. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«…не стоит питать иллюзий, что ракеты Javelin поменяют правила игры. Противотанковые комплексы — это полезное оружие, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но кардинально не изменит военные возможности украинской армии», — заявил Карпентер.

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По его словам, украинской стороне необходима реформа оборонной промышленности для производства противотанкового оружия.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что поставка противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине является стимулятором агрессии для Киева.