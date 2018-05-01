Британия не разделила мнение Израиля о тайной ядерной программе в Иране

В Британии заявили, что никогда не проявляли наивность в ситуации с ядерным оружием в Иране и поэтому внимательно следят за деятельностью Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя правительства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в прямом эфире местного телеканала, что власти Ирана лгут о соблюдении ядерной сделки.

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«Мы никогда не были наивными относительно Ирана и его ядерных намерениях. Поэтому инспекции МАГАТЭ, которые являются частью иранской ядерной сделки, самые обширные и надежные в истории международных ядерных отношений», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что инспекции МАГАТЭ подтверждают, что Иран придерживается ядерной сделки и ядерная программа страны «исключительно мирная».

Ранее стало известно, что Белый дом поддержал заявление Нетаньяху о тайной ядерной программе в Иране.