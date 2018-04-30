Премьер Грузии рассказал о близких отношениях с НАТО
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что отношения Грузии и НАТО никогда не были такими близкими, как сейчас. Об этом сообщает РИА «Новости».
«С точки зрения практического сотрудничества и политического диалога, таких динамичных и насыщенных отношений с альянсом, как в последние годы и особенно в прошлом году, не было никогда. Мы подтвердили, что являемся надежным и достойным партнером альянса», — сказал Квирикашвили.
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Он также подчеркнул, что «члены альянса признают, что у Грузии есть все инструменты для подготовки к членству в НАТО».
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина и Грузия в настоящий момент не готовы к вступлению в НАТО.