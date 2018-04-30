СМИ рассказали подробности об атаке на сирийские базы

Несколько военных баз сирийской армии в провинциях Хама и Алеппо подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Ранее сообщалось об ударе по складу сирийской армии, после которого начался пожар.

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Сирийские военные уточнили, что базы были атакованы «вражескими» ракетами. Более детальной информации они не привели.

Источник агентства в сирийской оппозиции рассказал, что под удар попала база 47-й бригады, которая известна как вербовочный пункт для шиитских ополченцев, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада. Источник в разведке отметил, что удары пришлись по нескольким командным пунктам ополченцев.

По его данным, в результате есть жертвы. Тем не менее эта информация официально не подтверждена.